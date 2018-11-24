Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan tarafından, Cumhuriyet alanında Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Barış Manço
Kültür Merkezi'nde, Kemal Pireci Anadolu Lisesinin hazırladığı programda, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un öğretmenleri kutlama mesajı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, burada yaptığı konuşmada, "Tüm dünyada öğretmenlik en onurlu mesleklerin başlarında gelir. Öğretmenlik emek, özveri sabır isteyen bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir." dedi.
Konuşmaların ardından Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar tarafından emekli öğretmenlere takdir belgeleri verildi.
Programda, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında derece alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ödüllendirildi.
Programa, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı
, Belediye Başkan Vekili Sami Türkmen
, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Feyzullah Temurtaş, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Mahir Mavi, AK Parti İlçe Başkanı Alp Bostancı ve MHP
İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal da katıldı.
Balıkesir,Bandırma
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:49