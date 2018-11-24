Çanakkale
'nin Gelibolu
ve Eceabet ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Gelibolu Atatürk Meydanı
'ndaki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Buradaki törenin ardından Halk Eğitim Merkezi salonunda, Ecebey Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca, burada yaptığı konuşmada, Türk öğretmeninin toplumda yeri ve öneminin çok yüksek olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Eceabat
Eceabat ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Eceabat Belediye Sosyal Tesisleri'nde devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Turna, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Belediye Bakanı Adem Ejder
, daire amirleri ve öğretmenlerin katıldığı program, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından müzik dinletisi ile sona erdi.
Çanakkale,Gelibolu
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:50