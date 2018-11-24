Bayburt
'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezinde program düzenlendi.
Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan
, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerle bir araya gelmenin her zaman kendilerinin onurlandırdığını belirtti.
İnsanların anne ve babalarından olduğu gibi öğretmenlerinden de çok şey öğrendiğini ifade eden Pehlivan, öğretmenlik mesleğinin konusunun insan olduğunu dolayısıyla da öğretmenliğin salt bir meslek olmanın ötesinde olduğunu söyledi.
Pehlivan, teknolojik imkanların önlenemez bir hızda devam ettiği çağda, teknoloji hangi noktaya giderse gitsin bire bir iletişim ve bire bir eğitimin hiçbir zaman önemini kaybetmeyeceğini söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu da bugün bir kez daha öğretmen olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Öğretmenlik bir bahar güneşi gibidir. Nasıl can verirse güneş havaya, toprağa, suya, nasıl bel verirse bahar kışın ayazında donmuş doğaya, öğretmenler öyle can verir topluma." diye konuştu.
Program, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verilmesi, göreve başlayan yeni öğretmenlerin ant içmesi ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.
Anne,Hamza Pehlivan,Bayburt
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:03