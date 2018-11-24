Havsa
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenlerle kutlandı.
Şehit Öğretmen Mehmet Birol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin şiir ve kompozisyon okuduğu programda, ilçede düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu
, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Havsa Belediye Başkanı Oğuz
Tekin, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Lisesi,Havsa
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:09