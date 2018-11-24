24 Kasım Öğretmenler Günü

- Törenden detay Diyarbakır
Vali Yardımcısı Naci Helvacı'nın açıkamalarıDiyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Hasan Aslan
'ın açıklamalarıDetaylar24 Kasım Öğretmenler GünüDiyarbakır, Mardin
, Şırnak
ve Elazığ
'da tören düzenlendiDiyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Hasan Aslan: "1990'lı yıllarda hain terör örgütü tarafından şehit edileceğini bile bile yüreği sevgi dolu bir şekilde en ücra köylere kadar bizi götüren bu tutku, bu aşktır"DİYARBAKIR - Diyarbakır'daki ilk törende İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Anıt Park'ta Atatürk
Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Daha sonra Büyükşehir Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğretmen konulu film gösterimi yapıldı, öğretmen ve öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Naci Helvacı, kendi öz güvenini kazanmış, kendi ayakları üzerinde durabilen nesiller yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Eğitime çok büyük önem verildiğini aktaran Helvacı, şöyle dedi:
"Cumhurbaşkanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve eğitimin her kademesinde görev yapan değerli arkadaşlarımız bunun çabası ve gayreti içerisindeler. Bu çabanın ve gayretin bir de istatistik boyutu var. Bu açıdan Diyarbakır'da Valimiz, Milli Eğitim Müdürlüğüyle beraber yapmış olduğu çalışmalarda verilerde ciddi iyileşmeler ortaya çıktı. Okuma yazma oranlarının artırılması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, sınav başarılarının yükseltilmesi ilk aklıma gelenlerdir."
İl Milli Eğitim Müdür Hasan Aslan da öğretmenlerin mesleğe olan aşkı ve tutkusunun 6-7 yaşlarında başladığını söyledi.
Bu tutkunun bir ömür boyunca hiçbir engel tanımadan artarak devam ettiğini belirten Aslan, şöyle konuştu:
"1990'lı yıllarda hain terör örgütü tarafından şehit edileceğini bile bile yüreği sevgi dolu bir şekilde en ücra köylere kadar bizi götüren bu tutku, bu aşktır. Bu meslek sevgi, fedakarlık mesleğidir. Bu mesleği seçme sebebimiz işsizlik, yoksulluk, geçim korkusu değil. Daha 6-7 yaşlarında başlayan aşkımız ve tutkumuzdur. Gün olur acımasızca eleştiriliriz hatta hakarete ve şiddete maruz kalırız ama gözyaşlarımızı bile öğrencilerimiz görüp üzülmesin diye gizlice içimize akıtırız."
Öğretmenler Günü ile ilgili resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği etkinlikte, göreve yeni başlayan eğitimciler "öğretmen andı"nı okudu.
Elazığ,Hasan Aslan,Diyarbakır
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:16