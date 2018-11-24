Bitlis
'te, 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.
Bitlis Ziya Eren
Spor Lisesi Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu belirterek, eşinin de öğretmen olduğunu söyledi.
Çağatay, "Bugün burada sizlere hitap ediyorsam, bu öğretmenlerim sayesindedir. Çok kıymetlisiniz ki en kıymetlilerimizi size emanet ediyoruz. Gününüz kutlu olsun." dedi.
Bitlis Milli Eğitim Müdürü M. Emin Korkmaz
ise ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Mustafa Kemal Atatürk
'ün 1928 yılında "Millet Mektepleri Başöğretmeni" seçilmesiyle, 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlandığını anımsatan Korkmaz, tüm öğretmenlerin gününü kutladı.
Adaylıkları kaldırılan öğretmenlerin yemin etmesinin ardından Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç, bir konferans verdi.
Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından tören, müzik dinletisiyle sona erdi.
Törene, Bitlis Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kamu kurumlarının müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Bitlis
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:33