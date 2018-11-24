Muğla
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, çeşitli programlarla kutlandı.
Muğla'da Cumhuriyet Caddesi
'ndeki Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi
'nde devam eden programda konuşan Muğla Valisi Esengül Civelek
, öğretmenlik mesleğinin bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.
Öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde sadece sınıfta ve okulda değil, aynı zamanda toplumsal yaşamın içerisinde de rol model olduğunu belirten Vali Civelek, "Öğretmenlik gönül mesleğidir. Sevgi ve fedakarlık mesleğidir. Geleceğin mimari öğretmenlerimizi bizleri yetiştirdikleri için, yeni nesilleri yetiştirdikleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Daha sonra emekli olan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" Vali Civelek tarafından takdim edildi.
Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.
Program, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin seslendirdiği türkülerin yer aldığı konserle sona erdi.
Törene, Muğla Valisi Esengül Civelek'in yanı sıra AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Menteşe
Kaymakamı Caner Yıldız, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş
, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre
, daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi,Esengül Civelek,Muğla
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:37