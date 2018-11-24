Dinar
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Hükümet
Konağı önündeki Atatürk
Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, daha sonra Park Ala Düğün salonundaki programla devam etti.
Emekli öğretmenlere plaket takdim edilen programda, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya
, Belediye Başkanı Saffet Acar
, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Merttürk, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın
, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Hükümet,Dinar
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:20