AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar
"24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Taşar mesajında, öğretmenlik mesleğinin bilginin yanında birikim, tecrübe ve irfanla genç nesillerin güçlü yarınlara hazırlaması için emek veren mesuliyeti ağır bir görev olduğunu kaydetti.
Öğretmenlerin, insanı en ideal şekilde eğitmek, geleceği inşa etmek gibi son derece kutsal ve zor bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Taşar, mesajının devamında şunlara yer verdi:
"İlk emri 'oku' olan bir medeniyetin mensupları olarak, öğrenmenin ve dolayısıyla öğretmenin ayrı bir yeri, ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bugün de milletçe eğitime, öğretime, ilme, alime, öğretmene derin bir saygıyla, muhabbetle yaklaşılmaktadır.
Ülkemizde saygınlığın en yüksek meslek mensuplarının başında öğretmenler, ilim adamları gelmektedir. Öğretmenler, bu vasfı, uygulamaya ve hikmete, yani iyi ile kötüyü ayırt etmeye tahvil etmekle mükelleftirler.
İnsan yetiştirmek, aynı zamanda bir medeniyet ve bir kültür inşasıdır. Öğretmenlerimizi, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı bu anlamda da yetiştiren insanlar olarak görüyor, kendilerinden böyle bir gayret bekliyoruz."
Cemal Taşar,Milletvekili,Bitlis
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:52