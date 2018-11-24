Tatvan
ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından, Tatvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehit öğretmenler anısına Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Programda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, Kaymakam Mehmet Ali Özkan
ve davetliler tarafından hediye takdim edildi.
Kaymakam Özkan, tüm öğretmenlerin gününü kutlayarak, "Bu onurlu mesleğin tüm mensuplarına güvenimizin sonsuz olduğunu belirterek, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere mesleklerini icra ederken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ülkemizin çocuklarına uzun yıllar eğitim vermiş emekli öğretmenlerimiz ile halen görevleri başında olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum." dedi.
Şiirlerin okunduğu program, Bitlis
'te yılın öğretmeni seçilen Tatvan Sadettin Aka Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu
'nun başarı hikayesi ve örnek öğretmen faaliyetleri konulu slayt gösterisi ile sürdü.
Program, öğretmenlerin yemin töreni, müzik dinletisi ve fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
Kuran-ı Kerim,Tatvan
24 Kasım 2018 Cumartesi 20:55