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Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
'ın eşi Arzu Özkan
"Öğretmenler Günü" dolayısıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Engelliler Oyun ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
İlk olarak ADEM'i ziyaret eden Arzu Özkan buradaki Etüt Merkezi'nde öğretmenlere karanfil dağıtıp, pasta ikram etti.
Kütüphanedeki öğrencilerle görüşen Özkan, daha sonra Engelliler Oyun ve Eğitim Merkezi'ne ziyarete gitti.
Merkez'deki çocuklarla ilgilenen ve çikolata ikram eden Özkan, buradaki öğretmenlere de karanfil dağıtarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Daha sonra ilçede düzenlenen yemek programına katılan Özkan, ilçeye bağlı köylerde görev yapan öğretmenlerle buluştu.
Mehmet Ali Özkan,Arzu Özkan
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:00