Başkale
ilçesinde "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Başkale Yatılı Bölge ilkokulunun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, Garnizon Komutanı Piyade
Albay Hüsnü Bozkurt Uza, Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program, Mustafa Kemal Atatürk
, vefat eden öğretmenler ve şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kaymakam Solak, burada yaptığı konuşmada, "Öğretmenlik her şeyden önce bir gaye, bir ideal ve bir ömrün adandığı hizmet mesleğidir. İlçemizde büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." dedi.
Programda öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi.
Piyade,Asım Solak,Başkale
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:02