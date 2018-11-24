24 Kasım 2018, 21:11
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24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Hizan ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Hükümet Konağında düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hizan Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör'ün de katıldığı tören Kültür Merkezi'nde devam etti.

Vatandaşların da yoğun katılım sağladığı programda, öğretmenler tarafından şiirler okundu, türküler seslendirildi.

Program, aday öğretmenlerin yemin etmesi ile son buldu. Hizan
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:11