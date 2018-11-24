Hizan
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı. Hükümet
Konağında düzenlenen tören, Atatürk
Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hizan Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör'ün de katıldığı tören Kültür Merkezi'nde devam etti.
Vatandaşların da yoğun katılım sağladığı programda, öğretmenler tarafından şiirler okundu, türküler seslendirildi.
Program, aday öğretmenlerin yemin etmesi ile son buldu.
Hizan
24 Kasım 2018 Cumartesi 21:11