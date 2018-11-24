Çukurca
ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.
Şehit Bilal Soy Bilgiç Ortaokulu Çok Amaçlı Ahmedi Hani
Konferans Salonu'nda devam eden programda, göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.
Şiirlerin okunduğu ve şehit öğretmenleri anlatan sinevizyon gösterisi ile süren programda, Renge Hakkari
gurubu Türkçe ve Kürtçe müzik dinletisi gerçekleştirdi. Köprülü
Mükerrem Akhanlı Yatılı Bölge Ortaokulun'da görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevilay Asan da Çukurca'da görev yapmanın çok güzel olduğunu söyledi.
Asan, "Buraya gelecek arkadaşlarım ve meslektaşlarımın gönülleri rahat olsun. Ben 3 yıldır ilçede görev yapıyorum ve bütün meslektaşlarım gününü kutluyorum." dedi.
Programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan
Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Evren
Bozkurt ve öğretmenler katıldı.
Ahmed İ Hani,Çukurca
24 Kasım 2018 Cumartesi 22:30