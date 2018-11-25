Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla eski öğretmenleriyle bir araya geldi.
Orhaneli Lisesi'nde 1972-1975 yıllarında öğrenim gördüğü dönemdeki öğretmenleri Üzeyir Veli, Mudet Çetinkaya
, İsmail Remzi Özcan, Kamil Altınok ve okul arkadaşlarıyla yıllar sonra bir araya gelen Tatlıoğlu, ilk olarak okul bahçesinde İstiklal Marşı okudu.
Ardından öğretmenlerinin temsili olarak ders zilini çalmasıyla yıllarca öğrenim gördükleri sınıfa geçen eski öğrenciler, burada öğretmenleriyle birlikte anıları paylaştı.
Tatlıoğlu, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerinin kendilerinde emeğinin büyük olduğunu söyledi.
Yıllar sonra yeniden buluştukları için çok mutlu olduklarını belirten Tatlıoğlu, "Ülkemizi, insanımızı aydınlık bir geleceğe taşımak için gayret sarf eden, özveri sabır ve emekle çocuklarımızın geleceklerini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin bu anlamlı günü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Tatlıoğlu, öğretmenlerine teşekkür plaketi vererek, bu organizasyonu her yıl düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
İrfan Tatlıoğlu,Orhaneli Belediye Başkanı,Orhaneli
25 Kasım 2018 Pazar 09:09