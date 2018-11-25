Tatvan
Kaymakamı Mehmet Ali Özkan
, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla ilçede ikamet eden emekli öğretmen Saadettin Aka'yı ziyaret etti.
Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer ve Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan ile emekli öğretmen Saadettin Aka'yı evinde ziyaret eden Kaymakam Özkan, Aka'ya çiçek takdim ederek, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı eski müsteşarı Suat Hayri Aka'nın babası emekli öğretmen Saadettin Aka ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.
Mehmet Ali Özkan,Tatvan
25 Kasım 2018 Pazar 09:16