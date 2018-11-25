24 Kasım Öğretmenler Günü

Şemdinli
ilçesinde Öğretmenler Günü, çeşitli programlarla kutlandı.
Cumhuriyet ilk ve ortaokulu önünde çelenk sunumuyla başlayan program daha sonra Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.
Etkinlikte farklı sanatçıların seslendirdiği şarkıların yer aldığı sinevizyon gösterisi sunuldu, gösteride sanatçılar ilçede görev yapan öğretmenlerin gününü kutladı.
Daha sonra öğretmenler ve öğrenciler birlikte şarkı seslendirdi. İstanbul
Menkul Kymetler Borsası (İMKB) Anadolu Lisesi
'nde görevli müzik öğretmeni Nihal Saldan, yaptığı açıklamada, ilçede öğretmenlik yapmanın güzel olduğunu belirterek, tüm meslektaşlarının gününü kutladı.
Şemdinli
25 Kasım 2018 Pazar 09:17