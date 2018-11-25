Trabzon
Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in eşi Sevilay Çevik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit emniyet personellerinin öğretmen olan eşleriyle bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Trabzon Polisevi'nde düzenlenen programa, şehit polislerin yakınları ile İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve eşleri de katıldı.
Şehit polislerin öğretmen eşleriyle yakından ilgilenen ve sohbet eden Sevilay Çevik, daha sonra öğretmenlere günün anısına çiçek ve hediye takdim etti.
Trabzon
25 Kasım 2018 Pazar 09:20