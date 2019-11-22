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24 Kasım Öğretmenler Günü

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:1424 Kasım Öğretmenler Günü
Valisi Tuncay Sonel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sonel, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir. Gençler de öğretmenlerin eseridir" sözlerini hatırlatarak öğretmenlik mesleğinin önemine işaret etti.
Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirten Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Topluma hizmet veren her mesleğin saygın olduğu bir gerçektir. Ama bütün meslek mensuplarını yetiştirip hayata hazırlayan öğretmenlik mesleği ayrı bir kutsallık taşımaktadır. Öğretmenlerimiz, sevgi ve fedakarlık gerektiren kutsal bir görev yapmaktadırlar. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle kutsal görevlerinin bilinciyle, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada aynı şevk ve heyecanla vazifelerini yerine getireceklerine inandığımız tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit olan ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anarken, tüm öğretmenlerimize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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