Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

Gaziantep Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğrencilerinin staj gördüğü GÜNMAK Makine'de kutladı.

22.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:5424 Kasım Öğretmenler Günü
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, öğrencilerinin staj gördüğü GÜNMAK Makine'de kutladı.
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği'nin (DESMÜD) girişimleriyle, sektörünün ihtiyacı olan ara elaman eksiğinin giderilmesi amacıyla 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Gaziantep, Çorum ve Konya'da açılan "Değirmencilik" bölümünün pilot okullarından olan Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri için öğrencilerinin haftada 2 gün uygulamalı eğitim gördüğü, Günmak Güney Değirmen Makine ve Helezon Sanayi fabrikasında kutlama programı yaptı.
Yaklaşık 130 öğretmen ile 30 sanayici yemekte bir araya gelerek sektörün sorunlarını ele aldı ve projeye ilişkin sohbet etme fırsatı yakaladı.
Fabrika gezisinin ardından GÜNMAK Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Kayabaş, sektör ve beklentilere ilişkin bir konuşma yaptı.
Programa DESMÜD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GÜNMAK Genel Müdürü Nazmi Yıldız da katıldı.

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:31 Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli atıldı
19:30 Suriyeliler, Türk askerini öperek evlerine döndü
19:30 Tekirdağ'da minibüs devrildi: 5 yaralı
19:29 Ara tatilde 58 bin öğretmen mesleki gelişim programına katıldı
19:24 Ağrı'da öğretmenler Bubi Dağı'na tırmandı
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
17:27 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap: Türkiye'nin gündeminde değildir
17:27 Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi: Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
07:18 BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devredildi
22.11.2019 19:32:49