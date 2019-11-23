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24 Kasım Öğretmenler Günü

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

23.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:4224 Kasım Öğretmenler Günü
AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ve Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.
Filiz, mesajında, öğretmenlerin, inanmayı, başarmayı, ahlaklı olmayı ve insana dair bütün erdemleri azim ve fedakarlıkla öğretme çabası gösteren toplum rehberleri olduğunu belirtti.
Öğretmenin, öğretmekten ziyade yetiştiren, eğiten, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla açığa çıkaran ve işleyen kişi olduğunun altını çizen Filiz, şunları kaydetti:
"Öğretmenlik, bilgi, tecrübe ve irfanla çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlama mesleğidir. İnanıyorum ki, insan sevgisini hiçbir zaman yitirmeyen, idealizmlerini asla kaybetmeyen, dünyadaki gelişmelere bigane kalmayan öğretmenlerimiz sayesinde bu ülkenin geleceği çok daha aydınlık olacaktır. Bir toplumun geleceğinin biçimlenmesinde en büyük yük öğretmenlerimizin omuzlarındadır. Yetiştirdikleri öğrencilerin başarılarıyla mutlu olan, onları çok güzel mevkilerde görmenin haklı gururunu yaşayan öğretmenlerimize milletçe duyduğumuz saygıyı, sadece 24 Kasım'da değil, her zaman göstermek zorundayız."
Örki de mesajında, kutsal ve fedakarlık isteyen bir görevi üstlenen öğretmenlerin gelecek nesilleri yetiştirdiğini, geleceği şekillendirdiğini ifade etti.
Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de her söyleminde öğretmenlik mesleğinin önemine değindiğini dile getiren Örki, "Evlatlarımızı, geleceğe hazırlanmasında yüreklerine, beyinlerine ince ince dantel gibi iyiyi, güzeli, doğruyu işleyen öğretmenlerimiz, bugün ülkemizin dört bir yanında görevlerini icra etmektedirler. Ülkemizin her bir noktasından öğretmenlerimizin bilgi ve sevgi ışığı yayılarak, geleceğimize ışık olmaktadır. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevleri başında şehit olan öğretmenlerimizi rahmet ve şükranlar anıyor, bu kutsal görevi layıkıyla icra etmek adına çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Pamukkale, AK Parti, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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