Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.

23.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:5024 Kasım Öğretmenler Günü
İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladılar.
Yapıcıer, mesajında öğretmenlerin medeniyetin kandili, cehaletin düşmanı ve geleceğin mimarı olduğunu belirtti.
Dünyadaki her şeye değer biçilebileceğini ama öğretmenin eserlerine asla değer biçilemeyeceğinin altını çizen Yapıcıer, şunları kaydetti:
"Öğretmen ebediyete intikal etse de, toplum üzerindeki tesiri devam eden insandır. Başta 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.' diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aynı aileye mensup olmakla onur duyduğum öğretmenlerimizin ve değerli meslektaşlarımın Öğretmenler Gününü kutlar. Ebediyete intikal etmiş olan eğitimcilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum."

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 Bakan Ziya Selçuk: "Türkiye Öğretmenler Kupası, öğretmenlik anlayışımızın bir göstergesi"
14:26 Taksim'de öğretmenlerden 'şiddete dur de' eylemi
14:26 Antidepresan kullanımı artıyor
14:25 Amatör boksör, muşta ve demir sopayla dövülerek öldürülmüş
14:25 Ekmeğin her türü Ankaralıların beğenisine sunuldu
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini Talat Atilla'dan aldığını açıkladı
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlandı
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:22 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
23.11.2019 14:32:19