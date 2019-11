CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü, dolayısıyla mesaj yayımladı.Gaytancıoğlu, mesajında, öğretmenler gününün buruk kutlandığını belirtti.Öğretmenlere haklarının verilmediğini savunan Gaytancıoğlu, "Öğretmenlerimizin hak ettiklerini aldığı, bilgi ve birikimlerini özgürce öğrencilerine aktardığı günlerde de 24 Kasımları kutlamak umuduyla, atanmış veya atanamamış tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit öğretmenlerimizi ve bugün hayatta olmayan tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.Belediye Başkanı Recep GürkanEdirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gürkan, mesajında, öğretmenlerin çağdaş Türkiye'nin mimarı olduğunu belirtti.Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Gürkan, şunları kaydetti:"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milletleri kurtaranlar yalnızca ve ancak öğretmenlerdir' sözü öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olmaktan öte üstlendiği sorumluluğu da en iyi özetleyen cümledir. Unutulmamalıdır ki fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ancak ve ancak Atatürk'ün ilke ve devrimlerini kendine rehber edinmiş öğretmenlerimiz sayesinde yetişir. Ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti, öğretmenlerimizin azmi, emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşündeki meşalesini hiç söndürmeden yoluna devam ediyor."AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İbaAK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.İba, mesajında, öğretmenlerin geleceğin güvencesi gençleri hayata hazırlamada önemli bir rol üslendiğini belirtti.Şehit öğretmenlere Allah'tan rahmet, emekli öğretmenlere de sağlık dileyen İba, şunları kaydetti:"Partimiz kurulduğu günden beri eğitim öğretimi en öncelikli konuların başına almıştır. Özellikle geride kalan son 17 yıllık dönemde eğitim alanında yapılan yatırımlar ve geliştirilen projeler bu konuda atılımlar yapmamızı sağlamıştır. Son 17 yılda partimiz Edirne'ye 220 derslik kazandırmış ve onlarca proje gerçekleştirmiş olup 2019 yılı başı itibarıyla da 125 milyon 939 bin 932 liralık yatırım yapmıştır. Öğretmenlerimizin gayretleriyle ulaştığımız seviyeyi koruyarak, eğitimde kaliteyi daha da yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.Kutsal ve sorumluluğu yüksek bir mesleği gerçekleştiren, fedakarca yurdumuzun her köşesinde çalışan öğretmenlerimiz geleceğimize yön veriyor. Gönüllerimizde müstesna bir yere sahip öğretmenlerimiz her türlü övgü ve takdiri hak ediyor. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bugün tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum."CHP Edirne İl Başkanı Fevzi PekcanlıCHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Pekcanlı, mesajında, öğretmenlere haklarının verilmediğini savundu.Atanamayan yüzlerce öğretmenin mesleğini yapmak istediğini belirten Pekcanlı, "Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giden, izinde gidecek çocuklar yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyor, bu önemli günde görevi başında şehit düşen öğretmenlerimizi ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyor, Cumhuriyeti çağdaş uygarlık seviyesine taşıyacak nesiller yetiştirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali DemirkıranSaadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Demirkıran, mesajında, milletlerin geleceğinin genç nesillerin iyi yetiştirilmesine bağlı olduğunu belirtti.Nesillerin yetişmesinde öğretmenlerin fedakarca çalıştığını aktaran Demirkıran, şunları kaydetti:"İnsanın yaratıcısına, kendisine, ailesine, topluma ve çevresine karşı sorumlulukları vardır. Sorumluluklar hem maddi hem manevidir. Öğretmenlik dünyanın en zor ama en şerefli mesleklerinden biridir. Bunun için önce gerekli yatırımı öğretmenlerimize yaparak onları çok daha vasıflı yetiştirmeliyiz. Onlar her şeyden önce milletimizin inanç ve kültür değerleri ile daha donanımlı ve üretken olmalıdırlar. Onların hayat şartları, günün şartlarına uygun hale getirilmelidir." ifadelerini kullandı.