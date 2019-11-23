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24 Kasım Öğretmenler Günü

Muş'un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:0824 Kasım Öğretmenler Günü
'un İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaya, mesajında, öğretmenliğin insanlık tarihinin en anlamlı ve en ölümsüz mesleği olduğunu belirtti.
Öğretmenin sürekli toplumun önünde giden bir gönül eri olduğunu ifade eden Kaya, şöyle dedi:
"Ülkemizin uluslararası alanda söz sahibi olması için gayret gösteren; bıkmadan, bıktırmadan, ümitsizliğe düşmeden, görev yapmanın yüklediği sorumlulukların da bilinciyle hareket eden tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarken, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Vedat Kaya, Malazgirt, Muş, Güncel

Kaynak: AA

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