Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

Bolu Valisi Ahmet Ümit, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

23.11.2019 13:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:1224 Kasım Öğretmenler Günü
Valisi Ahmet Ümit, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ümit, mesajında, en onurlu mesleklerin başında gelen, en kutsal hizmetlerden birini üstlenen ve her zaman sevgi ve saygıyla anılan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını kaydetti.
Çocuklara, hayatı öğretmeye çalışan, zor anlarında yanında olup elinden tutmaya gayret eden, tüm öğrencilerini kendi evladı gibi kucaklayan, toplumun geleceğini inşa ederken özveri ve sabırla emek sarf eden tüm öğretmenlere olan vefa ve minnet borcunun her zaman baki olduğuna değinen Ümit, tüm insanlık için hizmet edecek ilim insanları, sanatçılar, devlet adamları, doktorlar, hukukçular ve mühendislerin değerli öğretmenlerin öncülüğünde yeşerip yetiştiğini ifade etti.
Ümit, geleceğin mimarları olan öğretmenlerin, misyon ve vizyonlarıyla Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında da şüphesiz en önemli paylardan birine sahip olacağını belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Başöğretmen Atatürk, 'Öğretmenler! Cumhuriyet fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.' diyerek öğretmenlik mesleğinin misyonuna ve ne kadar önemli bir rol üstlendiğine dikkati çekmiştir. Bu vesileyle gerek Bolu'da gerekse yurdumuzun her köşesinde görevlerini özveriyle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Yıllarını bu mesleğe adamış emekli öğretmenlerimize sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden değerli öğretmenlerimizi de şükranla yad ediyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli aylığı azalıyor?
13:40 Bakan Selçuk, Türkiye Öğretmenler Kupası Voleybol Final Müsabakasını izledi
13:40 CHP'li Gürer'den Öğretmenler Günü mesajı
13:35 Başkan Cevahiroğlu: "KKTC'nin dünya tarafından tanınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
13:34 Kadın ve Gençlik Merkezinde 'Öğretmenler Günü' etkinliği
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 13:42:17