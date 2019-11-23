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24 Kasım Öğretmenler Günü

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:3424 Kasım Öğretmenler Günü
Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Gürel, mesajında, öğretmenlerin sevginin gücüyle hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeğe dönüştüren, gencecik dimağlara şekil veren sanatkarlar olduğunu belirtti.
Gürel, mesajında şunları kaydetti:
"Bir öğretmen eşi olmaktan duyduğum gurur ve mutlulukla tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Karabük'ümüzün onur abidelerinden biri haline gelmiş Aybüke Öğretmenimiz nezdinde başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."
AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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