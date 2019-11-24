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24 Kasım Öğretmenler Günü

Muş'un Varto ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören yapıldı.

24.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:5524 Kasım Öğretmenler Günü
'un ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören yapıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törene; İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Meydan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, siyasi parti temsilcileri, gaziler, okul Müdürleri ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından sunulan çelengin ardından program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

Öğretmenler Günü programının pazartesi günü Varto Kültür Merkezinde devam edileceği belirtildi. - MUŞ

Varto, Muş, Güncel

Kaynak: İHA

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