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24 Kasım Öğretmenler Günü

Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

24.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:0424 Kasım Öğretmenler Günü
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Antalya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saat 10.30'da başlayan törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, çok sayıda öğretmen ve öğrenci, sendika ve dernek temsilcileri katıldı. Çevrede güvenlik önlemlerinin de alındığı törende, Yüksel Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, eğitim sendikaları ve dernekler de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Çelenk sunulmasının ardından program son buldu. - ANTALYA

Cumhuriyet Meydanı, Yüksel Arslan, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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