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24 Kasım Öğretmenler Günü

Zonguldak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

24.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:3724 Kasım Öğretmenler Günü
'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Zonguldak Valiliği önündeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Kapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerin geleceğin teminatı olan çocukları yetiştiren, onları geleceğe hazırlayan, yılmadan, usanmadan, fedakarlıktan çekinmeyen değerler olduğunu söyledi.
Öğretmenlerin gayretleriyle bugünlere geldiklerini ifade eden Kapıcı, "Hepimizi yetiştiren bir öğretmendir ve öğretmenlerimiz hiçbir zaman şikayet etmeden bu emeği veren kişilerdir. Onları ne kadar ansak yeterli olacağını düşünmüyorum. Öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." diye konuştu.

Zonguldak Valiliği, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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