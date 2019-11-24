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24 Kasım Öğretmenler Günü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

24.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:2324 Kasım Öğretmenler Günü
, , ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mersin
Mersin'de törenler, Cumhuriyet Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.
Vali Ali İhsan Su, Mersin Kültür Merkezi'nde devam eden törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin her insanın hayatında mutlaka izi olduğunu söyledi.
Öğretmenlerin rol model olduğunu dile getiren Su, "Öğretmenlerimiz öğrencilerin hayatına dokunur, onları hayata kazandırır. Onların karakterini en güzel şekilde oluşturur." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca da öğretmenlerin, eğitim sisteminin temel yapı taşları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Su, emekli öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim etti.
Çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, öğretmenler korosunun konseriyle sona erdi.
Hatay
Hatay'da Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Hatay Kültür Merkezi'nde devam etti.
Vali Rahmi Doğan, burada, tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek mesleğin kutsallığını anlattı.
Törende öğrenciler şiirler okudu, emekli öğretmenlere başarı belgeleri verildi. Programda, göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.
Osmaniye
Osmaniye'deki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Mersin, Hatay, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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