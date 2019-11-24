Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

24.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:58
Adana, Mersin, ve 'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Hatay
Hatay'da Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Hatay Kültür Merkezi'nde devam etti.
Vali Rahmi Doğan, burada, tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek mesleğin kutsallığını anlattı.
Törende öğrenciler şiirler okudu, emekli öğretmenlere başarı belgeleri verildi. Programda, göreve yeni başlayan öğretmenler de yemin etti.
Adıyaman
Adıyaman'da 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Adıyaman Valiliği önündeki anma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.
Tören, anıta çelenk sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü

Osmaniye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
15:35 ESENYURT'TAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA: 3 KİŞİ YARALANDI (2)
15:35 Erciş'te depremde şehit olan öğretmenler kabirleri başında anıldı
15:34 Edirne keşan'da yerel gazeteye silahlı saldırı
15:34 24 Kasım Öğretmenler Günü
15:30 Gemlik Belediyesi öğretmenleri unutmadı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
13:36 Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim
13:12 Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
16:13 Fenerbahçe'de Mevlüt şoku: Kadrodan çıkartıldı
24.11.2019 15:36:06