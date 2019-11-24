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24 Kasım Öğretmenler Günü

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

24.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:1424 Kasım Öğretmenler Günü
Valisi Süleyman Elban, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Elvan, mesajında, 24 Kasım 1928'in Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanının verildiği tarih olduğunu ifade etti.
Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren muasır medeniyetler seviyesine çıkma yolunda atılan her adımda öğretmenlerin büyük katkısının olduğunu vurgulayan Elvan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar yüce ve bir o kadar da ağır bir sorumluluk gerektiren dünyanın en güzel mesleklerindendir. Atatürk 'milletleri kurtaranlar, yalnız ve ancak öğretmenlerdir' diyerek öğretmenlere verdiği önemi ve duyduğu saygıyı en güzel biçimde ifade etmiştir. Kıymetli öğretmenler, sizler insan sevgisiyle dolu, herkese güven veren, ülkemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen kahramanlarsınız. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenleri rahmetle yad ediyor, görevi başında ve emekli olmuş tüm öğretmenlere de sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, Süleyman Elban, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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