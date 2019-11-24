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24 Kasım Öğretmenler Günü

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:1224 Kasım Öğretmenler Günü

'nın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliklerle kutlandı.

Doğanşehir İlçesinde Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler ve öğretmenler tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara, İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü Konferans Salonu'nda devam edildi.

Programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Öğretmenler Günü mesajı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, burada yaptığı konuşmada, tüm eğitim camiasının gününü kutladı.

Konuşmanın ardından mesleğe yeni başlayan 24 aday öğretmen yemin etti.

Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu "Hasan Ali Yücel" Edebiyat ödülleri kapsamında öğretmenler arası öykü yarışmasında dereceye giren öğretmenlere de ödülleri verildi.


Doğanşehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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