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24 Kasım Öğretmenler Günü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.

24.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:3824 Kasım Öğretmenler Günü
'in ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Selçuklu Anadolu Lisesince düzenlenen program da öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.
Kısa film gösteriminin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Aday öğretmenlerin yemin etmesiyle sona eren programa Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Hanbay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi, Bitlis, Ahlat, Güncel

Kaynak: AA

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