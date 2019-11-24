Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

Şırnak'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

24.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:3424 Kasım Öğretmenler Günü
'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin toplumların kalkınmasında ve gelişmesinde büyük öncülük eden kişiler olduğunu söyledi.
"Öğretmenlik, salt bir meslek olmanın ötesindedir, dünyanın en onurlu en saygın mesleklerinden bir tanesidir " diyen Pehlivan, şunları kaydetti:
"Öğretmen deyince hoşgörü akla gelir. Çünkü öğretmenlerimiz günü sevgiden alır. Sever ve sevilir, güler ve güldürür. Şırnak'ta bu yıl 'Duy beni' projesi geliştirdik. Hepiniz bu projeye sahip çıktınız. Geçen süre zarfında 50 bin ailenin kapısını çaldığınızı biliyoruz. İnşallah bu devam edecek. Sizler kapıları çalıp evlere girdikçe ailelerin gönlüne de girmiş olacaksınız. Onların çocuklarının da gönüllerine girmiş olacaksınız."
İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da öğretmenlerin ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde temel taşlarından birisi olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından aday öğretmenler yemin ettiği program başarılı öğretmenlere plaket verilmesiyle son buldu.

Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:06 BBP Kayseri İl Başkanlığı Olağan Kongresi yapıldı
17:05 Çaydaki balık ölümleri köylüleri tedirgin etti
17:05 DHA YURT BÜLTENİ-14 (ekiyle)
17:05 Güney Koreli şarkıcı Goo Hara evinde ölü bulundu
17:05 Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (2)
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 17:07:21