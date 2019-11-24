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24 Kasım Öğretmenler Günü

Ömerli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.

24.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:4824 Kasım Öğretmenler Günü
'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Baysal'ın hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ömerli Meslek Yüksekokulunda devem eden programda konuşan Zübeyde Hanım Ana Okulu Müdürü Nermin Kaya, 1981 yılından beri her 24 Kasım'ın ülkemizde Öğretmenler Günü olarak kutlandığını işaret ederek, şöyle dedi:
"Öğretmen ülkesinin yarınlarını inşa ederken, geleceğin gençliğini yetiştirirken başka sıkıntılar aklının kıyısından bile geçmez, Açtığı okul kapısı değildir aslında; bilgiye, sevgiye, doruluğa açılan yoldur. Öğretmen her daim eğitim nöbet indedir tahtasının başında. Kendisini merakla izleyen öğrencilere kuru bilgi öğretmek değil, nesin kaynağı olma derdindedir."
Törene Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkan Vekili. M. Nur Yürek, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi de katıldı.

Mehmet Baysal, Ömerli, Güncel

Kaynak: AA

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