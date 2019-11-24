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24 Kasım Öğretmenler Günü

Samsun, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

24.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:1224 Kasım Öğretmenler Günü
, Kastamonu, ve 'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.
Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajının okunmasıyla başladı.
Programda, İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesinin hazırladığı Şehit Ömer Halisdemir'in ilkokul yıllarında öğretmeni ile anılarının konu edindiği kısa film gösterimi sunuldu.
Samsun Valisi Osman Kaymak, yaptığı konuşmada, aile içi şiddet ve kötü alışkanlıkların eğitimsizlikten kaynaklandığına vurgu yaptı.
Ülkenin ve ailelerin kurtuluşu ile huzurunun öğretmenlerden geçtiğini belirten Kaymak, "İnsan mutlaka bir iş yapabilir ama öğretmenlik sadece para kazanma kaygısı ile yapılabilecek bir meslek değildir. Görevleri başında şehit olan öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Yeni atanan ve emekli olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Mesleğe başlayan öğretmenlerin yemin ettiği etkinlikte Vali Kaymak, emekli öğretmenlere onur belgelerini takdim etti.
Kastamonu
Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan program, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu'nun konuşmasının ardından, mesleğe başlayan öğretmenlerin yemin töreni yapıldı.
Eğitim çalışanlarına hizmet şeref belgelerinin verilmesinin ardından şiir, kompozisyon, resim ve anı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Program, Abdurrahmanpaşa Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.
Çorum
Yunus Emre Parkı'nda düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Çorum Devlet Tiyatrosu'nda devam eden programda, Eti Anadolu Lisesi öğrencilerince müzik ve şiir dinletisi sunuldu.
Mesleğe başlayan öğretmenlerin yemin ettiği programda, yıl içinde emekli olan öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi.
Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.
Amasya
Amasya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı.
Vali Osman Varol'un da katıldığı törende, aday öğretmenlik dönemleri sona eren öğretmenler yemin etti, emekliye ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgelesi verildi.
Vali Varol, yaptığı konuşmada, eğitimin devlet tarafından sunulan en önemli kamu görevi olduğunu, bu hizmeti sunan öğretmenlerin de en önemli kamu görevlisi olduğunu söyledi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde ise öğretmenler, kan bağışında bulundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında ilçede görev yapan öğretmenler, Türk Kızılay Samsun Kan Merkezince Öğretmenevi önünde kurulan kan toplama merkezinde bağışta bulundu.
Bağışta bulunan öğretmenlerden Esra Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz '1 kan 3 can' sloganı ile bütün topluma can olmaya karar verdik. Öğretmenlerimiz sadece eğitim değil, aynı zamanda can veriyor insanlarımıza. İnşallah verdiğimiz kan hastalarımıza şifa olur." ifadelerini kullandı.

Samsun, Amasya, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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