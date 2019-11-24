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24 Kasım Öğretmenler Günü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

24.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:08
'nin ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağı önünde Atatürk Anıt'ına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans salonunda devam eden törende, Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince hazırlanan gösteriler sunuldu.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en zor işini öğretmenlerin yaptığını söyledi.
Öğretmenlerin cevherleri mücevherlere dönüştüren ustalar olduğunu belirten Doğramacı, "Dünyanın en değerli varlıklarını sizlere emanet ediyoruz. Askerlerimizi, mühendislerimizi, doktorlarımızı ve dünyanın neresine kimi gönderiyorsak temsil edecek kim varsa hepsini siz eğitiyorsunuz. O yüzden işiniz çok zor." diye konuştu.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, siyasi parti ve sivil topum kuruluşu temsilcileri ile öğretmenler katıldı.
24 Kasım Öğretmenler Günü

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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