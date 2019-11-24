Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

24.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:2224 Kasım Öğretmenler Günü
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tunçel, mesajında, Cumhuriyetini ve Türk Milletini hürriyet ve bağımsızlık içinde sonsuza kadar savunacak ve yaşatacak nesilleri yetiştirmek için fedakarca çalışan öğretmenlerin, toplumun en özverili ve saygıdeğer ögeleri olduğunu belirtti.
Öğretmenlerin, Atatürk'ün belirlediği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolundaki kararlı adımlarını büyük bir sorumluluk anlayışıyla yerine getireceğine inandığını bildiren Tunçel, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Her türlü cehaleti yok edip giderecek ışık eğitimdir. Eğitimli, bilgili ve başarılı bireyler, Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi sizin eseriniz olacaktır. Ülkemizin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmasında sorumluluk sahibi olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutluyor, ahirete intikal eden tüm öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum."

Türkiye, Bulanık, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:53 Savaş uçağının motoru alev aldı, pilotlar böyle kurtuldu
16:52 DHA YURT BÜLTENİ-14
16:52 Suriye Türkmen Meclisi Kongresi yapıldı
16:52 Hamsi festivalinde 10 ton balık dağıtıldı - ZONGULDAK
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
24.11.2019 16:53:36