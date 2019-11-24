Haberler » Güncel » 24 Kasım Öğretmenler Günü - Haber

24 Kasım Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Antalya, Muğla ve Burdur'da törenler düzenlendi.

24.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:50
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, , ve 'da törenler düzenlendi.
Muğla
Muğla'da da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği anlamlı günün 91'inci yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlayan Töre, "İyi ki öğretmeniz. 24 Kasım milletimizin birlik, beraberlik içinde aydınlık yarınlara yürümesinde en büyük paya sahip olan öğretmenlerimizin gurur günüdür. 1981'den bu yana her 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü, tüm öğretmenlerimiz için motivasyon kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir." dedi.
Emekli öğretmenler adına konuşan Asuman Onargan ise hiç silinmeyecek anılar, hayaller bırakarak kutsal mesleği kendilerinden sonraki öğretmenlere bırakmanın mutluluğunu taşıdığını belirtti.
Genç öğretmenler adına konuşan Ayşe Nur Asıcı da hedeflerin değiştiğini ancak öğretmenin gönlünden çocuğun kalbine akan niyet ve bilginin değişmediğini söyledi.
Törende, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin ederken emekli olan öğretmenlere de Vali Esengül Civelek tarafından "Hizmet Şeref Belgesi" verildi.
Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenci ve öğretmenler de ödüllendirildi.
Program, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin seslendirdiği türkülerin yer aldığı konserle sona erdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü

Antalya, Burdur, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Erbil'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
18:40 Rasulayn'da patlayıcı madde ele geçirildi
18:38 İmamoğlu'ndan Türkiye-AB ilişkileri yorumu
18:36 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:33 Kulu'da Öğretmenler Günü etkinlikleri
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
12:28 Son dakika: Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 3 PKK'lı terörist öldürüldü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
24.11.2019 18:42:51