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24 Kasım Öğretmenler Günü

Van'ın Çaldıran ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

24.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:5124 Kasım Öğretmenler Günü
'ın ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü törenle kutlandı.

Anadolu Lisesinde gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Programa Kaymakam Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 6. Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Şiirlerin okunması ve çeşitli gösterilerin ardından konuşan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren tüm öğretmenlerimizin bu özel ve güzel gününü kutluyorum. En değerli varlıklarımız olan vefakar ve cefakar öğretmenlerimiz, gece gündüz demeden tüm zamanlarını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesine harcayarak eğitim öğretime katkı sunuyorlar. Ayrıca 1976 yılında 24 Kasım gününde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 4 bin insanımızı kaybettik. Bunların arasında öğretmenlerimiz de bulunmaktaydı. O dönemde hayatlarını kaybedenlere ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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