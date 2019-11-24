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24 Kasım Öğretmenler Günü

Edirne'de 24 Kasım öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

24.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:1624 Kasım Öğretmenler Günü
'de 24 Kasım öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Atatürk Anıtında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan anıta çelenk sundu.
Törene öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Buradaki törenin ardından program Halk Eğitim Merkezi'nde devam etti.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, öğretmenlik mesleğinin tarihin en eski mesleklerinden biri olduğunu belirtti.
Bir öğretmenin en önemli özelliğinin sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhu olduğunu ifade eden Turan," Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır." dedi.

Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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