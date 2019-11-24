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24 Kasım Öğretmenler Günü

Konya'da Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

24.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:1824 Kasım Öğretmenler Günü
'da Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda düzenlenen tören, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'nde devam eden programda İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı konuşmada öğretmenliğin önemine dikkati çekti.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da burada yaptığı konuşmada, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı.
Vali Toprak, konuşmada yaptığı sırada, bir öğretmenin karşısında bacak bacak üstüne atarak oturduğunu fark etti. Bunun üzerine Toprak, öğretmene tepki göstererek, uyardı.
Karşısında oturan öğretmene "Sen öğretmen misin birader? ifadesini kullanan Vali Toprak, şöyle dedi:
"Öğretmen gibi otur da görelim. Yani böyle güzel duygularla geliyoruz, güzel hareketlerle karşılaşmak isteriz. Ayağını dikerek valinin karşısında oturmak değil... Bu kadar eğitim ordusunu, geliyorsun burada rencide ediyorsun. Beni değil yani arkadaşlarını rencide ediyorsun. Bana göre hava hoş. Biz hala ilkokul öğretmenimizin bize söylediği, onun bize öğrettiği örnek hareketlerle hayatımızı devam ettiriyoruz. Böyle öğretmenler görmek istiyoruz. Yalan mı arkadaşlar? Yalansa yalan deyin. Benim kafamda hala canlı olarak 1972 yılında Hüsnü Doğru denilen öğretmen, örnek adam olarak bir tiyatro gibi duruyor. Öleli de 20 sene oldu rahmetlinin. Böyle öğretmenleri istiyoruz ve özlüyoruz."
Salondaki katılımcıların da Vali Toprak'ı alkışlarıyla desteklediği görüldü.
Vali Toprak'ın konuşmasının ardından aday öğretmenler, yemin etti.
Daha sonra, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereye giren öğrencilere ödüller verildi.
Program, tiyatro gösterisiyle son buldu.

Mustafa Toprak, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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