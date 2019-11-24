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24 Kasım Öğretmenler Günü, Didim'de törenlerle kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Aydın'ın Didim ilçesinde törenlerle kutlandı.

24.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:3824 Kasım Öğretmenler Günü, Didim'de törenlerle kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü, 'ın ilçesinde törenlerle kutlandı.

Didim Cumhuriyet Kent Meydanındaki çelenk koyma törenine Didim Garnizon Komutan vekili Üsteğmen Ahmet Altun Turgut, Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Kamu kurumların müdürleri, Siyasi parti ilçe yöneticileri, kamu kurumların amirleri, Oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Eğitim Camiası ve vatandaşlar katıldı.

Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir Atatürk heykeline çelenk koymasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Öğretmenler günü kutlaması Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Didim Esra Karakaya Anadolu Lisesi tarafından gerçekleşen kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir gerçekleştirdi. Akdemir "Öğretmenlik mesleği ideal ve gaye mesleğidir. Bir öğretmende bu şerefli meslek uğruna hayatını adamaktadır. İyi eğitilen insan huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecektir. Öğretmenin yapacağı hatanın telafisi yoktur. Sevgi dolu öğretmen sevilen öğretmendir. Genç kalpler sevgiye koşar. En çok sevilen öğretmen en çok seven öğretmendir. Baş döndürücü bir çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenler kendilerini geliştirmeli ve hayatın her alanında planları olmalıdır" dedi.

Konuşmanın ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Törenin ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödülleri ilçe protokolünce verildi. Kutlama programı öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo sahneye koyuldu; program müzik dinletisi ile sona erdi. - AYDIN

Aydın, Didim, Güncel

Kaynak: İHA

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