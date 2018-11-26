24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği

Elazığ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Hazarbaba Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, kurumda görevli öğretmenler ile sohbet edip öğretmenlere karanfil dağıttı.
Kenç, burada yaptığı konuşmada, hem Öğretmenler Günü'nü kutlama hem de kurumda çalışan öğretmenler ile bir arada olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Kenç, şöyle dedi:
"Öğretmenlik mesleği kutsal bir görev. Bugünlere gelmemizde, hayatımıza yön vermemizde, yani hayatımızın her aşamasında öğretmenlerin emeği vardır. Bu kurumlarda çalışan öğretmenler, dezavantajlı bireylerin eğitimi için çalışıyor. Bu işin de ayrı bir zorluğu var."
Öğretmenlerin geleceğin gençlerini yetiştirme konusunda büyük görevleri olduğunu aktaran Kenç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu kurumlarda sadece günümüzü geçirelim mantığı ile çalışmayalım. Bizim kurumlarda kalan çocukları sadece yedirip, içirip, giydirmek gibi bir misyonumuz yok. Biz on yıl sonra bu çocukları çok iyi bir noktada görürsek bu bizim için bir övünç kaynağı olur. Yarın bizlerin de çocukları bu kurumlara düşebilir ama bu kurum fedakarlık isteyen bir kurum."
Elazığ
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:43