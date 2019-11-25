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24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Van'da The Rest Coffee tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.

25.11.2019 10:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:3424 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
'da The Rest Coffee tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da '24 Kasım Öğretmenler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı. The Rest Coffee'de düzenlenen programda birbirinden lezzetli menülerle geceyi keyifle geçiren öğretmenler, daha sonra canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Canlı müzik eşliğinde zaman zaman duygulu anlar yaşayan öğretmenler, kimi şarkılara da eşlik ettiler. Geceyle ilgili açıklamada bulunan The Rest Coffee İşletme Müdürü Cihan Akbal, öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu ifade ederek, öğretmenlerin yılın bir günü değil bütün günlerinde hatırlanması gerektiğini söyledi. Geleceği şekillendiren öğretmenlere güzel bir gece yaşatmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini dile getiren Akbal, "Öğretmenler, bu dünyadaki en kutsal mesleği icra ediyorlar. Çünkü onlar insan yetiştiriyorlar. Bu anlamda yaptıkları işin ne kadar önemli ve ne kadar kutsal olduğunun bilincinde olan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" dedi.

The Rest Coffee olarak sürekli bu tür organizasyonları düzenlediklerini de sözlerine ekleyen Akbal, "Amacımız, halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu kapsamda sürekli kendimizi yeniliyoruz. Deneyimli personel ve kaliteli hizmetimizle her zaman Van halkının hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. - VAN

Van, Güncel

Kaynak: İHA

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