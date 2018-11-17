24 Kasım Öğretmenler Günü İçin Bocce Maçları Yapıldı

Bocce Bowling ve Dart İl Temsilcisi tarafından 24 kasım öğretmenler günü nedeniyle Bocce maçları yapıldı.
24 Kasım öğretmenler günü turnuvası Zeytçioğlu ilkokulu Bocce sahasında gerçekleşti. Çok çekişmeli maçlar sürücüyü girenler ödüllendirildi. Bocce karşılaşmasında birinciliği Gökhan Kayı, İkinciliği Ebru Günkurt. üçüncülüğü ise Mehmet Gedik
sıralamaya girdi.
Bocce Bowling ve Dart İl Temsilcisi Mehmet Akdağ
, "Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Remzi Arkaltı'ya ve Zeytçioğlu İlkokulu Müdiresi Gönül Çelen
'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:12