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24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

Konya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

24.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:4724 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor
'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Ülkücü Eğitimciler Birliği Genel Merkezi tarafından Öğretmenler Günü nedeniyle bir otelde program düzenlendi. MHP Konya Milletvekili Esin Kara programda yaptığı konuşmada, öğretmenlere yılda birgün değil her gün saygı duyduğunu söyledi. Hem milli hem de manevi değerlerle öğretmenlerin baş tacı olduğuna değinen Kara, "Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum der Hazreti Ali. Yeni nesilin sizin eseriniz olacağını bildiği için Atatürk çocuklarımızı sizlere emanet etmiştir. Eğitim camiamızın birçok sıkıntısı var ve biz MHP olarak diyoruz ki, milli manevi değerlerimiz esas alınarak bir eğitim politikamız olması gerekir. 15 Temmuz sürecinden sonra birçok hain eğitim camiasından ihraç edildi. Haksız yere ihraç edilenlerin yanındayız ama görüyoruz ki, hainden öğretmen olmaz. Gerçek öğretmen hain olmaz. Yaşasaydı bugün belki de nice öğrenciler yetiştirecek olan şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" dedi. - KONYA

Konya, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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