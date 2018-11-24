24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya'da Kutlandı

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:01

24 Kasım Öğretmenler Günü Malatya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama programı çerçevesinde ilk tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, burada günün anısına anıta çelenk sunduktan sonra anıt şeref defterini imzaladı.Anıt önündeki törenin ardından program Battalgazi Halk Eğitim Merkezi salonunda devam etti. Buradaki törene Vali Aydın Baruş, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Baro Başkanı Enver Han, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce ile davetliler ve öğretmenler katıldı.Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, "Öğretmenlik mesleği maddiyatla veya başka bir şeyle kıyaslanamayacak kadar yüce bir meslektir. Dünyadaki en saygın mesleği icra eden meslektaşlarım, gününüz kutlu olsun. Öğretmenlik, insanlığın kadim mektebidir. Tarihin hayat uzun bir yolculuktur, öğretmen bu yolculukta elimizden tutan, bize yol gösteren, değerlerimiz, ahlakımız, vicdanımız, inancımız konusunda bizleri bu güzel değerlerden haberdar eden kişidir" şeklinde konuştu.Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada tüm öğretmenlerin günlerini kutlayarak "Medeniyetleri kuran, yaşatan ve inkişaf ettiren en önemli unsur insandır. Bir ülke, her ne kadar doğal kaynaklara, elverişli iklime, nüfusa sahip olursa olsun, eğer insan kaynağını donanımlı ve şuurlu olarak yetiştiremiyorsa bu yarışta geride kalmaya mahkum olur. Toplumlar geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa etmek için iyi yetişmiş insan kaynağına muhtaçtır. Eğitim akıl ve kalbi şekillendirme, kısacası insanı inşa etme sürecidir. İnsanını güzel bir şekilde inşa eden milletler geleceğini de sağlıklı olarak inşa etmiş olur. İnsan yatıştırmak, geçmişin ve geleceğin bilincini yanı nesillerin aktır kalbine nakşetmek, ancak eğitimle mümkündür. Eğitim, bir ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren en temel meseledir. Eğitime gerektiği önemi vermeyen, ilim ve irfan sahibi nesiller yetiştirmeyen milletler, medeniyet yarışında geri kalmaya ve diğer milletlerin vesayeti altında yaşamaya mahkumdur. Yeni nesilleri yetiştiren öğretmenler, insanlığa, ülkesine ve milletine ölümsüz eserler kazandıran gerçek mimarlardır." ifadelerini kullandı.Medeniyetimizin geleceği olan çocukların öğretmenlere emanet edildiğini belirten Baruş, "Akılları ve gönülleri sizlere emanettir. Fikri hür, vicdanı hür, karakteri güçlü, fikir dünyasının bütün kutuplarına yelken açmaktan korkmayan, özgüven sahibi nesiller yetiştirmek sizlere tevdi edilmiş önemli bir görevdir. Siz, ilim ve irfan bakımından donanımlı nesiller yetiştirirseniz, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık ve müreffeh olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri, bu hususta öğretmenlerimize olan güvenini ifade etmektedir" diye konuştu."Öğretmenler! Yeni nesli, Cumhuriyetin özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır. Ünlü düşünür Sokrat'ın şu sözü öğretmenlerin bir toplum için taşıdığı değeri anlamlı bir şekilde ifade etmektedir: "Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından emekli öğretmenlere belge takim edilirken program stajyer öğretmenlerin yemin töreni ile son buldu. - MALATYA