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24 Kasım Öğretmenler Günü, Marmaris'te kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, Marmaris'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

24.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:0924 Kasım Öğretmenler Günü, Marmaris'te kutlandı
24 Kasım Öğretmenler Günü, 'te çeşitli etkinliklerle kutlandı.

'nın Marmaris ilçesinde öğretmenler gününde emekli olan öğretmenlere plaket takdim edildi. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris İlçe milli eğitim müdürü Züleyha Aldoğan ve Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk katılımları ile düzenlenen törende göreve yeni başlayan öğretmenler yeminlerini yaptı. Emekli öğretmenlere teşekkür plaketi verildi. Resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri dağıtıldı. - MUĞLA

Marmaris, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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